KGM'den yollardaki son durumla ilgili açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların son durumu hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Türkiye'yi etkisi alan şiddetlik kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok yol, trafiğe kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yollardaki son durumla ilgili açıklama yayınladı.

YOLLARDA SON DURUM

"Saat 20:00 itibarıyla Türkiye genelindeki yol ağlarında son durum" başlıklı KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, açılan ve kapatılan yollar şöyle sıralandı:

-İstanbul’a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır.

-Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır.

-TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir.

-Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

-Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır.

-Seyrişehir-Beyşehir, Seydişehir-Akseki yolları ulaşıma kapatılmıştır.

-Gözeli Sivrice İl Yolu saat 20:00 itibarıyla trafiğe açılmıştır.