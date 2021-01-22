Khai ne demek? Khai ismi ne anlama geliyor?

Khai ne demek? Khai ismi ne anlama geliyor?

Zayn Malik ve Gigi Hadid çiftinin kızlarının adını öğrenen takipçileri, Khai nedir, Khai isminin anlamı nedir? sorularını araştırmaya başladı. Peki arapça kökenli olan Khai ne demek?

Ekim ayında kızlarını kucağına alan Gigi Hadid ve Zayn Malik çifti, kızlarının adının Khai olduğunu açıkladı.

Instagram biyografisini değiştiren Gigi Hadid, takipçilerinin gözünden kaçamadı.

'KHAI'NİN ANNESİ'

25 yaşındaki Gigi Hadid; Instagram sayfasında kendisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme "Khai'nin annesi" notunu ekledi. Böylece minik bebeğin adı da ortaya çıkmış oldu.

Çiftin sıkı takipçileri, Khai isminin anlamını araştırıyor. Peki Khai ne demek, Khai ismi ne anlama geliyor?

KHAİ NE DEMEK?

Khai "seçilmiş kişi, kraliyet veya asalet" anlamına geliyor.

Bella Hadid'in tam adı Isabella Khair Hadid. Arapça bir kelime olan "Khair", "iyi, bereketli, nimet" gibi anlamlara geliyor.