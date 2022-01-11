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    Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

    AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 04:24
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 04:44
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    Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    TÜRKİYE'DE BİR KAÇ İLDE HİSSEDİLDİ

    Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

    Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem #1


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