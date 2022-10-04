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    Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi

    Adıyaman'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi 69 yaşındaki Mehmet Alptekin, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
    • 04.10.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 15:53
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    Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi

    Kıbrıs gazisi Mehmet Alptekin, gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedaviye alındığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    4 çocuk babası Alptekin için Adıyaman Merkez Mezarlık Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Alptekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı.

    Çok sayıda kişi katıldı

    Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs gazileri ile Alptekin ailesi yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

    DHA'nın haberine göre, İl Müftüsü Taştan'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Mehmet Alptekin'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

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    Kıbrıs gazisi, Adıyaman da toprağa verildi #5


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