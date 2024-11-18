Kıbrıs gazisi Amasya'da toprağa verildi

İHA
İstanbul'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Okan'dan üzen haber geldi.
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan, 7 Kasım 2024 Pazar günü İstanbul'da yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aslen Amasya'nın Taşova ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Dursun Okan'ın cenazesi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yukarıbaraklı köyüne getirilen Okan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.
Dursun Okan'ın ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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