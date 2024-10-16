Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen anılar dün gibi taze...

Kıbrıs Barış Harekatı'nda hemşire olarak görev yapan Gazi Aynur Gökçek, o günlere ilişkin yaptığı açıklamalar ile duygulandırdı.

Gençlere yönelik değerlendirmede bulunan Gazi Aynur Gökçek, "Gençlere vatan sevgisini aşılamak lazım." dedi.

"BİZ SEYYAR HASTANE GÖREVİ YAPIYORDUK"

Samsun'da ikamet eden 81 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aynur Gökçek, Kıbrıs'ta 6 ay boyunca hemşire olarak görev yaptı.

Oradaki günlerini anlatan Gökçek, şu sözleri sarf etti:

"VATANI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA KATLANMASI LAZIM"

Kıbrıs'tan döndükten sonra 1 ay evinin bütün ışıklarını yaktığını anlatan Gazi Aynur Gökçek, şöyle konuştu:

Kıbrıs'ta gecemiz gündüzümüz yoktu. Şu an bile böyle bir görev bana verilse vatanım için seve seve giderim. Gençlere vatan sevgisini aşılamak lazım. Vatanı için her türlü fedakarlığa katlanması lazım.



Kıbrıs'a gittiğim zaman oğlum 5 yaşındaydı. Biz o zaman çekirdek bir aileydik. Kızım, Kıbrıs'tan döndükten sonra dünyaya geldi. Oğluma şöyle dedim: Oğlum, herkesin annesine nasip olmayan bir göreve gidiyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Gelirken sana hediyeler getireceğim dedim. Çok sevindi.

Döndüğüm zaman bana ilk sorduğu şey ‘anne hediye nerede?' Dedim ki oğlum özür dilerim hediyeyi unutmuşum. Nasıl diyeyim çocuğa ben sana oradan nasıl hediye getireyim diye.



Bazı hatıraları unutamıyorsun.