Kıbrıs gazisi: Mermiler leblebi gibi başımızdan aşağı yağıyordu

Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan 70 yaşındaki Ömer Doğan, "40 günlük bebeğe küvette tonlarca mermi sıkmışlar, 70 yaşındayım ben askere alsınlar yine giderim" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yüzlerce kişi yaşamını yitirirken gazi olan 70 yaşındaki Ömer Doğan, o günleri anlattı.

Savaşın ön saflarında yer aldığını dile getiren Ömer Doğan, savaşın zor bir süreç olduğunu söyleyerek, "Biz savaşı yaşadık, son anına kadar yaşadık. İnşallah böylesi olaylara, savaşlara ülkemiz maruz kalmaz." dedi.

Farklı bir savaş taktiği izlendi

O dönem düşman askerlerinin yerini belirlemek için uçaklardan paraşütlerle saman çuvalları, insan maketleri atarak farklı bir savaş taktiği izlediklerini belirten gazi Doğan, savaş sonunda başarılı olduklarını gururla dile getirdi.t

Birinci harekâtta denizden yüzerek, ateş ederek sahile çıktıklarını vurgulayan Doğan, 2'nci harekatta ise Beşparmak Dağları'nın etrafını çevreleyerek düşman askerlerle savaştıklarını belirtti.





"40 günlük bebeğe küvette tonlarca mermi sıkmışlar"



En iyi savaş taktiği ve tekniğiyle cesurca savaştıklarını, sivillere zarar vermeden savaş kazandıklarını ifade eden Ömer Doğan, "Türk askeri olarak hiçbir zaman kötülük yapmadık fakat onlar 40 günlük bebeğe küvette tonlarca mermi sıkmışlar, sonradan gittiğimde de gördüm hala daha kanları duruyor.

Kaçtılar sonradan askerler, cesaretleri yoktu, bize karşı direnecek güçleri de yoktu. Biz en iyi şekilde savaş taktiğini uygulayarak, şu andaki Kuzey Kıbrıs bölgesini Türk yurdu olarak topraklarımıza kattık.

Zaten tarihte Kıbrıs'ın hepsi Türk yurduydu şu anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak mevcut." diye konuştu.

"Türk askeri dünyaya karşı koyar"

Savaşa ilişkin anılarını anlatırken duygulanan gazi Doğan, "Türk askerinin silahı güçlü olsun, karnı doysun dünyaya karşı koyar, buna hiçbir güç dayanamaz." ifadelerini kullandı.

"Mermiler leblebi gibi başımızdan aşağı yağıyordu"



Mermilerin yağmur gibi yağdığını yine de mermilere rağmen korkmayarak savaştıklarını söyleyen Ömer Doğan, "Gemiden sahile çıktığımızda mermiler leblebi gibi başımızdan aşağı yağıyordu, şehit olanlar da oldu yine de Mehmetçik elinde tüfeğiyle beraber o mermilere koşarak gidiyordu. Bizdeki yapı ölürsen şehit, kalırsan gazi. Bu zihniyetle her güce karşı koyarız." dedi.





"70 yaşındayım ben askere alsınlar yine giderim"



Kucağında arkadaşının şehit düştüğünü vurgulayan gazi Ömer Doğan, "Savaş gerçekten zor bir olay, kucağımda ölen arkadaşım da oldu şehit düşen, Allah hiçbir millete savaş yüzü göstermesin, gururluyum onurluyum şunu da söyleyeyim 70 yaşındayım ben askere alsınlar yine giderim, hiç çekinmem." şeklinde konuştu.

"Şarkıyla, türküyle ölüme gidenleri görünce insanın duygulanmaması, ağlamaması elde değil"



İHA'nın haberine göre; hatıralarını anlatmaya devam eden Ömer Doğan, bir asker arkadaşının ayağının savaşta koptuğunu, ayağı olmamasına rağmen şarkılar türküler söyleyerek savaştıklarını belirterek, "Bizim Mehmet'in ayağı kopmuş, atletini çıkarmış dizden bağlamış, bir ucunu da ağacın dalına bağlamış, başının altına da taşı koymuş, ellerini arkadan bağlamış şarkı, türkü söylüyor.

Şarkıyla, türküyle ölüme gidenleri görünce insanın duygulanmaması, ağlamaması elde değil. Yani şunu diyorum, Mehmetçiğin kimse önünde duramaz. Allah adına savaşıyor, şehitlik, gazilik mertebesi için savaşıyor." dedi.



