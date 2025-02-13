İYİ parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

Söz konusu paylaşım sonrası tepki sesleri yükselirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) beklenen açıklama geldi.

DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Gaziler ve 65 yaş üstü hastalar Sağlık Bakanlığının protokolü gereği bakılması zorunlu hasta grubundadır ve MHRS randevusuna ihtiyaç duymamaktadır." dedi.

DMM'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"KIBRIS GAZİSİNE RANDEVU VERİLMİYOR" İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

"HASTANIN KIZI İLE DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİLMİŞ VE HASTA TEKRAR DAVET EDİLMİŞTİR"

Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 28 Ocak’ta muayene edilip aynı gün yatışı verilerek anjiyosu yapılmış ve tıkanan damarı açılmıştır. Sayın Yıldız, 10 Şubat’ta hastaneye tekrar başvurmuş, aynı gün 3 ayrı poliklinikte (Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları) muayenelerini olmuş ve ilaçları düzenlenmiştir.



Gazi Sadettin Yıldız, 11 Şubat’ta ortopedist doktor tarafından muayene edilmiş ve parmağının ampute edilmesi için ameliyat günü ayarlanmasına karar verilmiştir. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından hastanın kızı ile doğrudan iletişime geçilmiş ve hasta tekrar davet edilmiştir.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.