Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kıbrıs tatlısı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın dün yayımlanan programında Kıbrıs tatlısı yapıldı. Bunun üzerine izleyiciler, Kıbrıs tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının dünkü yarışmacısı, Kıbrıs tatlısı yapmıştı.

Bunun üzerine, Kıbrıs tatlısının nasıl yapıldığını merak edenler, arama motorları üzerinden Kıbrıs tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Kıbrıs tatlısı tarifi..

KIBRIS TATLISI MALZEMELERİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 su bardağı galeta unu

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı hindistan cevizi

Krema için:

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR?

Hafif tatlılar kategorisinde yer alan Kıbrıs tatlısının yapımı oldukça pratiktir. Kıbrıs tatlısına şerbet, soğuk olarak döküldüğü için tatlının yapımına ilk olarak şerbetiyle başlamak gerekmektedir.

Şerbet için bir tencereye suyu ve şekeri alın ve kaynamaya başlayınca altını kısın. 15 dakika sonra ocağı kapatın ve vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.

Kıbrıs tatlısının keki için bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri güzelce çırpın. Ardından diğer malzemeleri ekleyip bir kek hamuru elde edin. Hamuru yağladığınız tepsiye dökün.

Keki önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin. Keki çıkardıktan hemen sonra hazırladığınız şerbeti dökün. Ardından soğuması için bir kenara alın.

Süt, nişasta, vanilya ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi ilave edip mikserle 5 dakika kadar çırpın.

Soğuyan kekin üzerine kremayı döküp üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Kremanın üzerine Hindistan cevizi serptikten sonra buzdolabına koyun. 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.