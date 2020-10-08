Haberler

Gündem Haberleri

Kıbrıslılar Kapalı Maraş'a akın etti

Kıbrıslılar Kapalı Maraş'a akın etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü, bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.