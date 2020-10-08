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Kıbrıslılar Kapalı Maraş'a akın etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü, bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.
- AA & Ensonhaber
- 08.10.2020 - 13:51
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü, saat 12.00 sularında halkın kullanımına açıldı.
Kıbrıslılar, Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümünü gezdi.
Kıbrıslılar Kapalı Maraş'a akın etti VİDEO
AÇILIŞ SELFIE'Sİ
Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen Kıbrıslılar ise selfie çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
Girişte, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.