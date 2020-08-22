Kıbrıs'taki arazilerin yüzde 30'u Osmanlı mirası

Kıbrıs genelindeki arazinin yüzde 30'u ve kapalı Maraş'ın tamamının, Osmanlı devletinden miras kalan vakıf arazileri olduğu biliniyor.

Sadece Ada'nın güneyindeki Ağrotur İngiliz Üssü'nde 2 bin 400 dönümden fazla Osmanlı vakıflarına ait arazi bulunuyor.

Osmanlı'nın 1571'de II. Selim döneminde Kıbrıs'ı fethinin ardından hayırseverlik ve dayanışma anlayışıyla kurulan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), 449 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Osmanlı'nın Ada'daki yönetim anlayışına paralel bir seyir içinde idare edilen EVKAF, 1878'de Kıbrıs'ın İngiltere'ye kiralanmasının ardından yapılan düzenlemelerle kendine özgü idari yapısını büyük ölçüde yitirdi.

İngilizler, 1878'de Osmanlı devleti ile İngiltere arasında Kıbrıs'ın yeni durumunu düzenleyen anlaşmaya ek protokol sayesinde EVKAF'ın yönetim biçimini değiştirerek, bu kurumu kendi denetimini ele aldı.

1914'de Ada'yı ilhak eden İngiltere, bu geçiş döneminde hazırlattığı Seager Raporu'na dayanarak EVKAF'a ait arazilere el koyarken, bunları dilediği şekilde uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek değerlendirdi.

EVKAF'ın dini ve toplumsal görevlerinin yanında, mali, ticari, kültürel restorasyon ve arşiv çalışmaları, eğitim, tarım, turizm ve spor gibi alanlarda görevleri var.

Yıllık geliri 30 milyon lira dolaylarında olan EVKAF, çok sayıda öğrenciye burs veriyor ve ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor.

EVKAF, 2020 bütçesinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İskele bölgesinde bir okul binasının yapılması için 8 milyon liralık katkı yaptı.