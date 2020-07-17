Kıdem reformu çalışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatı düzenlemesini de içeren çalışma tasarısının Meclis'ten geçmeden önce taraflarla görüşülmesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; kıdem tazminatı, part-time çalışma gibi konularda çalışma yapıyor.

AK Parti MYK toplantısında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.

Bakan Selçuk, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tavrı ise oldukça netti.

TARAFLARA SORULSUN

Acele edilmemesini isteyen Erdoğan, "Bu konular taraflara sorulsun, uzlaşma arayıp daha sonra getirin" dedi.

Kıdem konusunda yapılacak düzenlemelerin gündeme gelmesinin ardından bazı sendika başkanları düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle birlikte genel grev başlatacaklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talimatı sendikalar için son düzlük olarak görülüyor.

Yapılacak görüşmelerin ardından yeni düzenlemenin Meclis'e gelerek onay alması bekleniyor.