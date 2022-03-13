Kiev’de sığınan Rus kadın, pasaportunu yırttı

18 gündür kızı ve torunuyla Kiev'de sığınakta kalan bir Rus vatandaşı kadın, kameralar önünde ülkesi Rusya’yla vedalaşarak "Kendimi Ukraynalı sayıyorum, elveda kölelerin ülkesi" dedi.

Rusya, 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’ya yönelik saldırılarına 18 gündür devam ediyor.

Saldırılara kamuoyunun tepkisi sürerken, Rusya vatandaşları da saldırılara karşı çıkıyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 18 gündür kızı ve torunuyla sığınakta kalan bir Rus vatandaşı kadın, kameralar önünde ülkesi Rusya’yla vedalaşarak pasaportunu yırttı.

"KENDİMİ UKRAYNALI SAYIYORUM"

Rus kadın, "Savaşın 18. günü. Ben, kızım ve küçük torunumla beraber Kiev’de sığınakta yaşıyorum. Kendimi Ukraynalı sayıyorum. Uzun süredir burada yaşadığımdan dolayı değil burası ülkem olduğu için. 1941 yılında dedem faşistlerin ülkemize saldırısını karşılamıştı Çernovtsi şehrinde. O Kuplinov Nisefor Alekseyeviç adında bir kaptandı. Savaş başladıktan 3 ay sonra ölmüştü. Dedem ve annem burada gömülü. Ben de buradan gitmeyeceğim. Kiev’de kalacağız. Bu vatandaşlık görevimiz. Başka türlü de olmayacak” dedi.

"ELVEDA, KÖLELERİN ÜLKESİ"

Konuşmasının devamında Rusya vatandaşı kadın, “Beni Rusya ile bağlayan şey işte bu pasaport. Adım Kuderskaya Natalya Yevgenevna ve 2025 yılına kadar pasaportum geçerli. Bu evrak bana lazım değil. Rus pasaportu sahibi olacağıma ben en iyisi özel bir kişi olayım. Bundan sonra böyle bir pasaportum yok. Bugün bunu yırtıyorum. Elveda temizlenemeyecek kirli Rusya, elveda kölelerin ülkesi" ifadelerini kullanarak Rusya pasaportunu yırttı.