Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
663.660
0.19%
BTXN Coin
40.02
-0.96%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kiev'deki büst ve heykeller korunuyor

    Başkentteki tarihi büst ve heykeller yetkililer ve gönüllüler tarafından kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanarak koruma altına alınıyor.
    • AA
    • 27.03.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kiev'deki büst ve heykeller korunuyor

    Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus ordusu, maddi manevi kayıplar yaşatmaya devam ediyor.

    Ukrayna'nın diğer bölgelerinde görülen sanat eserlerini saldırılardan koruma çalışmaları Kiev'in merkez caddelerindeki meydanlarda da başladı.

    Başkent Kiev'de sanatevleri ve kiliselerin önünde yer alan büst ve heykeller için belediye başkanlığı yetkilileri ve gönüllüler harekete geçti.

    Eserler, kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanarak koruma altına alınıyor.

    TARİHİ ESERLER RUSLARDAN KORUNUYOR

    Opera Sarayı'nın önünde yer alan, Ukrayna'da opera kültürünün kurucularından olan ünlü Ukraynalı besteci Mikola Lisenko'nun heykelinin önüne kum torbaları taşıyan Vitali Mişeko, "Kentteki tarihi eserleri, Rusya'nın hava saldırılarından elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz." dedi.

    Kiev deki büst ve heykeller korunuyor #1

    Kiev deki büst ve heykeller korunuyor #2

    GÖNÜLLÜLER DESTEK VERİYOR

    Mişenko, "Dünden beri bu heykeli kaplamaya çalışıyoruz. Ben Kiev Belediyesine eserleri korumasında gönüllü olarak destek veriyorum." diye konuştu.

    Kiev Belediyesinin Kültür Koruma Dairesinde görevli Vartan Azatian, sosyal paylaşım sitelerinden gönüllüleri kentin tarihi eserlerinin korunması çalışmalarına davet ettiklerini belirterek "Kiev'deki gönüllüler kendi imkanlarıyla bize destek veriyor. Kum torbaları olsun, tahtalar olsun, araçlarıyla getiriyorlar." diye konuştu.

    Kentte milli değere sahip tarihi eserleri korumaya çalıştıklarını ifade eden Azatian, savaş başlandığında bu tür çalışmaların gerçekleştirilmesi için imkan bulunmadığını, halihazırda bu çalışmaların arttığını söyledi.

    Kiev deki büst ve heykeller korunuyor #3

    Kiev deki büst ve heykeller korunuyor #4

    Kiev deki büst ve heykeller korunuyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Dilan Çiçek Deniz, kumrala döndü
    Magazin

    Dilan Çiçek Deniz, kumrala döndü

    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
    Medya

    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Görüş Bildir