Kiev'deki Japonya büyükelçiliği geçici olarak kapatılıyor

Ukrayna'da yaşanan işgalin ardından Japonya, Kiev'deki büyükelçiliğini kapatıyor. Büyükelçilik Lviv şehrinde kurulan geçici bir büroya devredilecek.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Tokyo'nun Kiev'deki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada büyükelçiliğin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv şehrinde kurulan geçici bir büroya devredileceği bildirildi.

Bir diğer yandan ise Polonya sınırına yakın bölgede bulunan büronun, ülkeden tahliye edilmeyi isteyenler de dahil olmak üzere Ukrayna'da yaşayan Japon vatandaşlarına destek sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

FAALİYETLER SINIRLI DEVAM EDİYORDU

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Japonya hükümeti büyükelçiliğin faaliyetlerine sınırlı olarak da olsa devam etmesine karar vermiş, Japonya'nın Ukrayna Büyükelçisi Kuninori Matsuda ve sınırlı sayıdaki personelin Kiev'de kalacağı açıklanmıştı.