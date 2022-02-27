Rusya'nın Kiev'i ele geçirmemesi için direnişe geçen Ukraynalılar, barikatlar hazırlıyor. Kentte ilk hendek kazıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, 4'üncü gününde.

Birçok şehri saldırı altında olan Ukrayna'da vatandaşlar, başkentleri Kiev'i savunmak için kendi imkanlarını da kullanıyor.

Savunma Bakanlığı'nın çağrısıyla silahlanarak Rus birliklere karşı mücadele eden vatandaşların bu kez de hendek kazdıkları görüldü.

ANA YOLUN ORTASINDA HENDEK

Bir Ukrayna vatandaşı, eline aldığı kürekle ana yolun ortasında hendek kazmaya başladı. Ukrayna vatandaşı, kazdığı geniş hendek ile bölgede dikkat çekti.

TUZAK YA DA SİPER OLABİLİR

Rus askerlerine tuzak maksadıyla yapıldığı düşünülen hendeğin aynı zamanda siper maksadıyla kullanılma ihtimali olduğu da belirtildi.

Ukrayna'da Rus askerlerinin durdurabilmek için barikat hazırlıkları da yapılıyor.

Hazırlanan dev barikatlar, şehirlerin farklı bölgelerine yerleştirilecek.

Hendek ve barikatların Rus askerlerini durdurmaya yeterli olup olmayacağı merak konusudu.

Kiev'deki Ukraynalı, Ruslara karşı hendek kazdı VİDEO

