Kiev'e giden Nagehan Alçı'dan askeri üniforma eleştirilerine yanıt

Ukrayna'nın Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı röportaj sırasında askeri üniforma giydiği için eleştirilen Nagehan Alçı, montu neden giydiğine açıklık getirdi.

Tüm dünya, gözünü Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa çevirmiş durumda.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından başlayan savaşın 16'ncı gününde de sıcak gelişmeler devam ediyor.

Türkiye'den de çok sayıda gazetecinin gittiği ülkenin sıcak noktaları birer birer terk edilirken, Gazeteci Nagehan Alçı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz gün savaşın nabzını tutmak üzere Kiev'e doğru yola çıkan Nagehan Alçı, Ukrayna'nın Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Ukrayna Kilisesi'nden Piskopos Eustratios ile özel röportajlar yaptı.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYMESİ ELEŞTİRİLDİ

Röportaj sırasında çekildiği fotoğrafta üzerinde askeri üniforma bulunan Nagehan Alçı, eleştirilerin de hedefinde oldu. Bu eleştirilerin yersiz olduğunu ifade eden Alçı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.





ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Askeri üniforma olan montu giyme nedeninin aşırı soğuklar olduğunu ifade eden Alçı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

"SOĞUKTA ÇOK ÜŞÜMEM ÜZERİNE ASKERİ MONT GETİRİLDİ"

Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında,Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun Başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

"UKRAYNA HALKININ YANINDAYIM"

Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

DAVA AÇACAK

Ukrayna’da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım twitlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ’ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım. Buyrun o yazıyı okuyun."

POROŞENKO GÖRÜŞMESİNDE 'BİRLİK' MESAJI

Tarafsız habercilik kapsamında yapılan eleştirileri yanıtlayan Alçı'nın Poroşenko ile yaptığı röportajda dikkat çeken açıklamalar da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin düşüncelerini Habertürk'teki köşesinde yazan Nagehan Alçı, Poroşenko'nun savaş ortamında tüm ikili tartışmaları bırakarak Zelensky ile birlikte Ukrayna'nın bütünlüğünü sağlamak için çalışmasını kaleme aldı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Nagehan Alçı, aynı zamanda röportaj yaptığı sırada Poroşenko ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.