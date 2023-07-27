Öğrencilerin beklediği haber geldi! YKS tercihleri başladı 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün itibarıyla öğrencilerin tercih süreci başladı. Tercih işlemleri 8 Ağustos tarihine kadar sürecek.

ensonhaber.com

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı ve tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 8 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

Binlerce öğrenci, aldıkları puan doğrultusunda ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapacak.

İnternet sitesi üzerinden başvuru yapılacak

Öte yandan tercihler, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılmaya başlandı.

Öğrenciler, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak tercih yapacak.

Kılavuz uyarısı

Ayrıca daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Geçerli sayılmayacak başvuru şekilleri

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.