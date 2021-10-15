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    Kemal Kılıçdaroğlu: 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğim

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15:30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gideceğini duyurdu.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 14:50
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    Kemal Kılıçdaroğlu: 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğim

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı.

    Dün akşam saatlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu telefonda görüştü.

    "MERKEZ BANKASI'NA GİDECEĞİM"

    Gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, sosyal medya hesabından eleştirel bir paylaşım geldi.

    Bugün ise konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yeniden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: 15:30 da Merkez Bankası na gideceğim #1

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