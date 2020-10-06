CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sorunlar çok, çözülmez değil. Bütün vatandaşlarıma bu yasama dönemi başlarken, nerede olursa olsun CHP Grubu'ndan en içten sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz."

ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISI

"Azerbaycan, toprakları işgal altında olan bir devlet. Uluslararası hukuka aykırı olarak toprakları işgal edildi. 30 yıldır bekliyor işgal ne zaman sona erecek diye ama Ermenistan yönetimi dinlemiyor. Azerbaycan artık diyor ki; işgale tahammülümüz kalmadı. Bu çatışmada 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan'la. Uluslararası hukuk Azerbaycan'ın haklı olduğunu söylüyor. Bürokrat olarak iki kez gittim Azerbaycan'a. Olağanüstü hızla gelişen bir ülke. Birliği ve bütünlüğü koruyarak, işgalin sona ererek olayın sonlanmasını istiyoruz. Sayın Aliyev net bir açıklama yaptı; Bizim Ermenistan halkı ile sorunumuz yok ama Ermeni yönetimi ile sorunumuz var. Sivillerin hedef alınması çok acı bir olay."

Kılıçdaroğlu: 83 milyon olarak yüreğimiz Azerbaycan'la VİDEO

KORONAVİRÜS SALGINI

"Türk Tabipleri Birliği vaka rakamlarını doğru açıklayın dedi. Gerçekten de Sağlık Bakanlığı'nın doğruları söylemediği ortaya çıktı. Devlet yalan söyler mi? Asıl üzerinde durmamız gereken nokta bu. Devletin bir itibarı var. Gerekirse hiçbir bilgi vermezsiniz ama bilgi veriyosanız doğruyu söyleyeceksiniz. Türkiye'nin geldiği nokta budur. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepimizin ortak derdi. Bu süreçte değerli bir bilim insanı yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Hasan Onat, ilahiyat konusunda dünyada da önemli isimlerden birisiydi."

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