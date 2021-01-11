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- Kılıçdaroğlu: Ankara'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Kılıçdaroğlu: Ankara'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
- AA
- 11.01.2021 - 00:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"
"Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."