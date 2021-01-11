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    Kılıçdaroğlu: Ankara'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • AA
    • 11.01.2021 - 00:08
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    Kılıçdaroğlu: Ankara'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen deprem nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

    "Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum."

    Kılıçdaroğlu: Ankara daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum #1

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