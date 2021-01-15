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    Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim

    Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aşı olup olmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:18
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    CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Sen Varsan Biz Varız” kampanyasına canlı bağlantı ile katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşılama kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Kılıçdaroğlu, korona hastaları ile temas kurması dolayısıyla önce sağlık çalışanlarının aşı vurulması gerektiğini vurguladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak aşı olmaya davet ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim #1

    "VATANDAŞ OLARAK SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

    Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın Bakan (Fahrettin Koca) aradı, ben de vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim.

    ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARI

    Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım. Onlar aşı olduğu zaman, çünkü onlar doğrudan doğruya hastalarla ilişki kuruyorlar. Onları tedavi ediyorlar. Onlar günün 24 saati çalışıyorlar."

    Kılıçdaroğlu: Aşı için sıramı bekleyeceğim VİDEO

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