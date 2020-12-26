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    Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım

    Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım

    Hükümetin pandemi yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen aşılardan herhangi birini yaptıracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 17:10
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

    Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

    Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na aşı yaptırıp yaptırmayacağı soruldu.

    "AYRIM YAPMADAN AŞI OLACAĞIM"

    Kılıçdaroğlu, aşının nereden geldiğinin önemli olmadığını ifade ederek, menşei ayrımı yapmadan aşı olacağını söyledi.

    Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım #1

    AŞI TARTIŞMALARI

    Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Çin üretimi Sinovac ve ABD-Almanya ortak yapımı Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşılar için anlaşma yapmıştı.

    Bakanlığın başka firmalarla da görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, kamuoyunda aşıların menşei tartışması sürüyor.

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