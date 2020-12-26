Kılıçdaroğlu: Aşı yaptıracağım

Hükümetin pandemi yönetimini eleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye gelen aşılardan herhangi birini yaptıracağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na aşı yaptırıp yaptırmayacağı soruldu.

"AYRIM YAPMADAN AŞI OLACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, aşının nereden geldiğinin önemli olmadığını ifade ederek, menşei ayrımı yapmadan aşı olacağını söyledi.

AŞI TARTIŞMALARI

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, Çin üretimi Sinovac ve ABD-Almanya ortak yapımı Pfizer/BioNTech'in ürettiği aşılar için anlaşma yapmıştı.

Bakanlığın başka firmalarla da görüşmelerinin sürdüğü bu dönemde, kamuoyunda aşıların menşei tartışması sürüyor.