CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Karadeniz'deki sel felaketinde can kayıpları artarken, bölgedeki çalışmalar da hızlandırıldı.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, felaketin yaşandığı bölgeleri inceliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her gelişmede haberdar eden bakanlar, mağdur vatandaşlarla da birebir ilgileniyor.

SOYLU'DAN BİLGİ ALDI

Ana muhalefetin birinci ismi de bölgede...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Soylu ile karşılaştı.

Soylu'dan yapılan son çalışmalarla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, "Dere kenarlarında yapılaşmaya izin verilmemeli" dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’dan bilgi aldı ViDEO