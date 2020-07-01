Kılıçdaroğlu: CHP'yi karıştırmak istiyorlar

CHP Lideri, partide bir kavga var gibi göstermeye çalışanlara izin vermeyeceklerini, tek hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına seslendi.

Kurultay hazırlıklarına ilişkin konuşan CHP Lideri, tüm hazırlıkların Sağlık Bakanlığı'na göre yapılacağını söyledi.

CHP'nin karıştırılmak istendiğini savunan Kılıçdaroğlu, buna izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Seçim sürecinde kurulan ittifakları koruyacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı, amaçlarının iktidar olduğunu ve bu yolda yürüdüklerini ifade etti.

HİÇBİR ARKADAŞIMIZ KAYGILANMASIN

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı;

“Bu kurultay iktidara yürüyüşümüzün ve organizasyon yeteneğimizin bir göstergesi olacak. Hiçbir arkadaşımız kaygılanmasın.

İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ

Eleştirilere, iftiralara, yalanlara, kıskançlığa, kindarlığa ve iktidar yürüyüşümüzden bizi alıkoyacak suçlamalara yanıt vermeyeceğiz.

Bizim amacımız iktidardır. Halkın umudu olacağız.

İttifakımızı koruyacak, iktidara yürüyeceğiz.

CHP'Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR

Saray, partimizin içini karıştırıp kavga varmış gibi bir görüntü vermek istiyor.

Oysa bizim içimizde kavga yok.

Biz, CHP iktidarının yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Saray ise CHP’yi karıştırmaya çalışıyor. Bunu başaramayacaklar.”