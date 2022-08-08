Petrol
96.06
1.20%
Euro
18.3216
0.44%
Dolar
17.9628
0.28%
Altın
1.025
0.29%
Borsa
2774
0.00%
Bitcoin
427.495
3.24%
BTXN Coin
7.92
-2.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yabancı seçmen açıklaması

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yabancı seçmen açıklaması

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerde çok sayıda yabancının oy kullanacağı iddiasının asılsız olduğunu söyledi. CHP Lideri, "Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kısa süre önce Türkiye’ye göç eden mültecilerin ciddi bir bölümünün oy kullanacağı iddiası gündeme gelmişti.

    Oy kullanma hakkı, yalnızca Türk vatandaşlığına hak kazanmış mülteciler için geçerli olabiliyor.

    Vatandaşlık şartı gerekmesine rağmen, konuyla ilgili çeşitli tartışmalar sürüyor.

    "Büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tartışmaya ilişkin konuştu.

    Kılıçdaroğlu, toplumdaki büyük bir yabancı kitlesinin oy kullanacağı söylentisinin asılsız olduğunu belirtti.

    "Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz"

    "Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakamın olmadığını vurguladı.

    Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "400-500 bin gibi yüksek bir rakam yok"

    “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor, veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız.”

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan yabancı seçmen açıklaması #1


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Hande Erçel yeşil büstiyeriyle mest etti! 'Bu kadar güzellik gerçekten fazla..'
    Medya

    Hande Erçel yeşil büstiyeriyle mest etti! 'Bu kadar güzellik gerçekten fazla..'

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor
    Gündem

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor

    Görüş Bildir