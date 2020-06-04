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    Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

    Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

    Geçtiğimiz yıl katıldığı şehidin cenaze töreninde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, şehit babasını makamında ağırladı.
    • AA
    • 04.06.2020 - 12:01
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    Kılıçdaroğlu, Çubuklu şehidin babasıyla görüştü

    Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

    Aradan geçen 1 yılda saldırıya ilişkin birçok detay masaya yatırılırken, bugün o şehidin babası CHP liderinin makamına gitti.

    EVİNE DAVET ETTİ

    Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkcı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri İZLE

    Ziyarete, Kemal Kılıçdaroğlu'na başdanışmanlarından Kenan Nuhut da eşlik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri İZLE

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