Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
477.979
0.88%
BTXN Coin
12.57
-1.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak ismin egosunu yenmiş bir yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.
    • 29.05.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

    Son zamanlarda 2023 seçimleriyle iglili peş peşe açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir açıklamayla gündemde...

    Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Cumhurbaşkanlığına seçilecek kişi hakkındaki kriterlere değindi.

    Adaletin en önemli sorun oluduğunu vurgulayan Kılıçdaroğu, şu ifadelere yer verdi:

    "Çalmayacak, adil olacak"

    "Çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak, Yalan söylemeyecek. İnsanlara hakaret etmeyecek. Ayrımcılık yapmayacak. En önemlisi de adil olacak. Cumhurbaşkanı mutlaka adil olmalı.

    "Meslek, uzmanlık önemli"

    Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli.

    "Egosunu yenmiş olmalı"

    Cumhurbaşkanı egosunu yenmiş olmalı, yetkilerini devretmeye hazır olmalı."

    Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında ise her sağduyulu vatandaşın bu beklentilere katılacağını, katılması gerektiğini belirtti.

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti #1


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım belgeli işletmelere KDV istisnası
    Ekonomi

    Yatırım belgeli işletmelere KDV istisnası

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek
    İç Haber

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir