Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak ismin egosunu yenmiş bir yapıya sahip olması gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda 2023 seçimleriyle iglili peş peşe açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir açıklamayla gündemde...

Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Cumhurbaşkanlığına seçilecek kişi hakkındaki kriterlere değindi.

Adaletin en önemli sorun oluduğunu vurgulayan Kılıçdaroğu, şu ifadelere yer verdi:

"Çalmayacak, adil olacak"

"Çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak, Yalan söylemeyecek. İnsanlara hakaret etmeyecek. Ayrımcılık yapmayacak. En önemlisi de adil olacak. Cumhurbaşkanı mutlaka adil olmalı.

"Meslek, uzmanlık önemli"

Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli.

"Egosunu yenmiş olmalı"

Cumhurbaşkanı egosunu yenmiş olmalı, yetkilerini devretmeye hazır olmalı."

Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında ise her sağduyulu vatandaşın bu beklentilere katılacağını, katılması gerektiğini belirtti.