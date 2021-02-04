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    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek

    Mahkeme, Tank-Palet fabrikasına ilişkin sözlerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.02.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 12:17
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    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödeyecek

    Mahkeme, Tank-Palet fabrikasına ilişkin sözlerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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