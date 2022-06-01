Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu 10 soruyu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sorarak, “Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 10 soru sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu sorular ise şu şekildeydi:

“Birinci soru, PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerini, siyası uzantıları, medya destekçileri, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu?

İkinci soru, Türkiye’nin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

Üçüncü soru, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan, Batı’nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değil mi?

Dördüncü soru, Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de, sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede, ülkesinin safında mı karşımızdakilerin safında mı?

Beşinci soru, dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu vermiyor mu?

Altıncı soru, mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp, siyaseti ülkenin ve milletin adil çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu?

Yedinci soru, siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi yönelmeyecek mi?

Sekizinci soru, bin yıldır, kanlarımızla sulayarak, ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu etmiyor mu?

Dokuzuncu soru, partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tacizciyi, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu düşünmüyor mu?

Onuncu soru yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?”

Kılıçdaroğlu'ndan sorulara yanıt geldi

Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yayınladığı paylaşımda 10 soruya 10 adet resimli cevapla yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun 1. soruya yanıtı: "Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlar, selefi örgütlerle petrol kaçakçılığına girişenlere, oy uğruna televizyonda onların mesajlarını okutanlara da lanet olsun."

Kılıçdaroğlu’nun 2. soruya yanıtı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasi saikler uğruna askerimizi operasyonlara gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postalları sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız."

Kılıçdaroğlu’nun 3. soruya yanıtı: "NATO Türkiye’ye gereklidir, NATO’dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç’ten de talep edilenler doğrudur. Ancak biz biliriz ki diplomasi kapalı kapılar ardından yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak, ucuz bir iç reklam malzemesine dış ilişkileri kurban ediyorsun."

Kılıçdaroğlu’nun 4. soruya yanıtı: "Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege’de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkarttım, geri çektim, “Biden beni arasa keşke” diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa, işgal edilen, silahlanan adalar hakkında adım at. Destekleyeceğiz."

Kılıçdaroğlu’nun 5. soruya yanıtı: "Bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batı’da enflasyon yüzde 7, savaş halindeki Rusya’da yüzde 17,8; Ukrayna’da yüzde 16,4 iken, bizim ülkemizde bu oran senden dolayı yüzde 157’dir. Yalanların da bir yere kadar, halkımızın zekasına hakaret etmeyi bırak."

Kılıçdaroğlu’nun 6. soruya yanıtı: "Paravan vakıflar, 5’li çeteler, paramiliter milletimizin çıkarına değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejimin çıkarınadır. Aparatlarının hepsinin canına okuyacağız."

Kılıçdaroğlu’nun 7. soruya yanıtı: "Doğru söylemiyorsun, özür dile."

Kılıçdaroğlu’nun 8. soruya yanıtı: "Popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın. “Asil evlat” falan…Sana bu laflar büyük gelir. Büyük lokma ye ama bu büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına yakışmıyor."

Kılıçdaroğlu’nun 9. soruya yanıtı: "Her türlü çevrelerle anılan senin için, iddialı bir soru olmuş bu. Bizde suç sümen altı edilmez, suçlu kollanmaz."

Kılıçdaroğlu’nun 10. soruya yanıtı: "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayacağım. Var mı sende o yürek Erdoğan!"