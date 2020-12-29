Kılıçdaroğlu: Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını uygulamaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Burada gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yönelik iktidarın tutumunu eleştirdi.

"TIPIŞ TIPIŞ UYGULAYACAKSINIZ"

İktidarın kararı uygulamaktan başka çaresi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu,

"Hem devlet olarak uluslararası sözleşmenin altına imza atacaksınız, sonra dönüp 'AİHM kararını uygulamam' diyeceksiniz. Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir. Ama ben söyleyeyim. Tıpış tıpış uygulayacaklar, başka seçenekleri yok." dedi.



