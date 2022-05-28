Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması için bize katılın

Kılıçdaroğlu: Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması için bize katılın

Van'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için, “Demirtaş’ın, Kavala'nın serbest bırakılması için bize katılacaksınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da CHP Belediye Başkanları Çalıştay'ında konuştu.

Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Vanlı vatandaşları CHP'ye katılmaya davet etti.

Konuyu Demirtaş ve Kavala'ya bağladı

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu yine Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya değindi.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın

"Serbest kalmalarını istiyorsanız bize katılın"

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadelerinin tamamı şu şekilde:

"Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van’ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız."