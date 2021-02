Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüze seçim sandığı gelecek. Hep beraber bir dikta yönetimini değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru ve refahı getireceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'ın Saratlı Beldesi Belediye Başkanı Zeki Türker'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Belde binasının balkonundan vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, tüm çabasının, gayretinin ve emeklerinin vatandaşlar için olduğunu söyledi.

"DİKTA YÖNETİMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Bu topraklarda yaşayan ve bu havayı teneffüs eden hiçbir vatandaşı ayırmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Herkesin derdiyle dertleneceğiz. Ama çözümünü de üreteceğiz. Güzel Türkiye'yi ayağa kaldıracağız.

Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Ülkemiz ve insanlarımız güzel. Önümüze seçim sandığı gelecek. Hep beraber bir dikta yönetimini değiştireceğiz.

Kılıçdaroğlu: Dikta yönetimini değiştireceğiz İZLE



"KAVGA OLMASIN, BEREKET OLSUN"

Bu ülkeye huzuru ve refahı getireceğiz. Hep istiyorum, her evde bereket olsun. Her evde huzur olsun. Her evde insanlar birbirleriyle güler yüzle karşılaşsınlar, konuşsunlar ve dertleşsinler.

Hep bunları isterim. Komşularla iyi ilişkiler olsun. Mahallede, kentte ve ülkemizde huzur olsun. Kavga olmasın, bereket olsun."



Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çok çalışkan insanların ve bol bereketli toprakların olduğunu ifade etti.





"HER YERE BAHAR GELECEK"

"Yanlış siyasetçiler" bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "O yanlış siyasetçileri siyaset arenasından alıp bir köşeye bırakacağız inşallah. Bunu sizlerin desteğiyle yapacağız.

Onu yaptığımız zaman göreceksiniz, Hakkari'de de, Rize'de de, Muğla'da da ve Aksaray'da da bahar olacak. Her yere bahar gelecek. Her yerde bereket olacak. İnşallah güzel bir Türkiye'de huzur içinde yaşayacağız." diye konuştu.



Saratlı beldesindeki programın ardından Kılıçdaroğlu, Öresin Han'da basın mensuplarıyla çay sohbetinde bir araya geldi.