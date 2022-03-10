Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler ile misafirhanede bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi.

STK liderleri ve toplumun önde gelenleri ile buluşmalar gerçekleştirmek üzere şehre gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP il binası önünde, çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılması nedeniyle 920 gündür nöbet tutan ailelerle de görüştü.

NÖBET ÇADIRINA GİTMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun, aileleri HDP binasının önündeki nöbet çatırlarında ziyaret etmek yerine, kaldıkları misafirhaneye gitmesi ise dikkat çekti.

3 TEMSİLCİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kılıçdaroğlu’nun evlatları için nöbet tutan Ayşegül Biçer, Raif Biçer ve Celil Bektaş ile görüştüğü bildirildi.

Görüşmede; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de yer aldı.

HDP'Yİ KÜSTÜRMEMEK İÇİN ÇADIRA GİTMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Millet İttifakı'na dışarıdan destek veren HDP'den gelecek tepkileri önlemek için HDP binası önündeki çadıra gitmediği yorumlarına neden oldu.