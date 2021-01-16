Kılıçdaroğlu, ev kadınlarına vaatlerde bulundu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ev kadınları için Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçirtip, maaş bağlayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferansla gerçekleştirilen toplantıda ev kadınlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu toplantıda, farklı illerden 72 ev kadınının sorunlarını dinledi.

En büyük sıkıntıyı ev kadınlarının çektiğini belirten CHP Lideri ev hanımlarının sosyal haklarının olması gerektiğini söyledi.

Ev kadınlarına maaş bağlatacağı yönünde vaatlerde bulanan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

AİLE SİGORTASINI HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

"Bizim en büyük arzumuz bu. Biz Aile Destekleri Sigortası diye bir sigorta dalını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aile Destekleri Sigortası’nın temel hedefi şu; geliri olmayan veya geliri belirli bir rakamın altında olan ailelere doğrudan doğruya devletin destek vermesidir.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ev kadınlarına maaş bağlayacağım İZLE





PARA EVDEKİ KADININ HESABINA YATACAK

Aile Destekleri Sigortası olsaydı bu dramların hiçbirisi olmazdı. Çünkü nasıl işsiz kalan kişi işsizlik sigortasından yararlanıyorsa, gelirin belli bir rakamın altına düşmesi ve ailenin hiç gelirinin olmaması halinde Aile Destekleri Sigortası’ndan asgari bir gelir, üstelik evdeki kadının banka hesabına yatacak. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Kadın gidecek bankadan parasını çekecek. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak."