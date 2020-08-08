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    Kılıçdaroğlu, fuhuş üzerinden AK Parti'ye yüklendi

    Kılıçdaroğlu, fuhuş üzerinden AK Parti'ye yüklendi

    Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetlerinin görevde olduğu son 18 yılda fuhuş ve uyuşturucunun artışa geçtiğini savundu.
    • AA
    • 08.08.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 12:38
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    Kılıçdaroğlu, fuhuş üzerinden AK Parti'ye yüklendi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında kameralar karşısına geçti.

    Gündeme ilişkin açıklamalar yapan CHP Lideri'nin hedefinde AK Parti hükümeti ve Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

    Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetlerinin olduğu dönemde fuhuş ve uyuşturucu kullanımının artışa geçtiğini söyledi.

    NE OLDU DA FUHUŞ BU KADAR ARTTI

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Bakın, özellikle fakir aile çocuklarını buluyorlar. Onları uyuşturucuya alıştırıyorlar, sonra torbacı yapıyorlar, sonra piyasaya salıyorlar. İktidar, 18 yıldır bu memleketi yönetiyor. Ne oldu da nasıl oldu da fuhuş bu kadar arttı. Ne oldu, nasıl oldu, uyuşturucu bu kadar arttı. Kimin vebali var. Kim bu ülkeyi yönetiyor. Hepimizin sorması lazım."

    Kılıçdaroğlu, fuhuş üzerinden AK Parti'ye yüklendi ViDEO

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