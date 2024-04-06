Kılıçdaroğlu gerilimi: Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt canlı yayında tartıştı Gazeteci Dündar, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle Türk toplumunun çok büyük bir fırsatı kaçırdığını söyledi. Enginyurt bu sözlere itiraz ederken ortam gerildi.

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ensonhaber.com

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile Gazeteci Uğur Dündar arasında Kemal Kılıçdaroğlu konusunda tartışma yaşandı.

Dündar, 14 Mayıs 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde "tarihi fırsatı" kaçırdıklarını söyledi.

Muhalefetin söz konusu tarihte düzenlenen seçimi alabileceğini söyleyen Dündar, "Tarih, Kılıçdaroğlu'nu affetmeyecek." dedi.

Bunun üzerine Enginyurt ile Dündar arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

"Kılıçdaroğlu, Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı"

Dündar, Millet İttifakı'nın kurulmasının yanlış olduğunu söylerken, geçen yılki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğini kaydetti:

(Kılıçdaroğlu) İmamoğlu ya da Yavaş'ın elini kaldırarak 'işte bizim cumhurbaşkanı adayımız' demiş olsaydı, şimdi biz bambaşka bir Türkiye'de olacaktık ve bambaşka bir şeyi konuşuyor olacaktık.



Buna bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç hakkı yokmuş. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecektir.

Enginyurt: 'Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun' demeliyiz

Bu görüşe karşı çıkan Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

Şu an eğer CHP'nin birinciliğini konuşuyorsak 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun' dememiz lazım.



Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkeye kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir.

Yüzde 25 tartışması

CHP'nin geçmişte yüzde 25 oy oranını geçemediğini anımsatan Dündar, "Ne oldu? Şimdi yüzde 37'ye geldi. CHP ittifak mı yaptı?" diye sordu.

"Mansur Bey de Ekrem Bey de seçilirdi"

Uğur Dündar, "Mansur Bey de Ekrem Bey de cumhurbaşkanı seçilirdi." derken, Cemal Enginyurt ise "Kemal Bey de seçilirdi." şeklinde karşılık verdi.