Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katıldı

İHA

60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür-Sanat Etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinlik programına katılmak üzere Hacı Bektaş ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Hacı Bektaş Belediyesini ziyaret etti.

Ardından Hacı Bektaş Veli türbesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, aslanlı çeşmeden su içerek Hacı Bektaş Veli’nin kabri başında dua etti.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe de katılan Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün hep birlikte gerçek ismi Seyit Muhammet Bin İbrahim olan Hacı Bektaşi Veli'yi anacağız. Yani bir Anadolu Ereni. 13. yüzyılda bu topraklara aydınlanmayı getiren bir ülkeyiz. İnsanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anacağız. Biz buraya sadece velilerimizi yani Anadolu Erenlerini anmaya ve onlara şükranlarımızı sunmaya gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda onları anlamaya onların rehberliğine başvurmaya, onlardan birazcık da olsa ilham almaya geldik. Hacı Bektaş Veli ocağı, bir aydınlanma, bir eğitim ocağıdır. Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile yürüyen insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar. Bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem veren Hacı Bektaşi Veli bu konuda nasıl bir yol izleneceğini şöyle anlatmaktadır. İlim ve araştırmayı izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır. Bu aynı zamanda akıl ile adaleti bulmaktır. Hacı Bektaş'ın ön gördüğü adaletle ama fakat ancak lakin ile başlayan ve adaleti ve adalet arayışını daraltan, erteleyen veya ertelettiren adaletin gücünü ve etkisini azaltan bahane ve gerekçelere yer yoktur. Daha önce İstanbul'da yaptığım bir konuşmada orada da ifade etmiştim. Bir ülkede adalet varsa onun etrafında biliniz ki üstünlüğü denetlenebilirlik, hesap verebilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, kadın erkek eşitliği, çocuğun üstün yararlı, liyakat, özgürlük, hakça dönüşü emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır”

Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“O, bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O dedi ki; kimsenin ayıbını arama. Kendi ayıbını göster. O dedi ki, adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki, en yüce servet ilimdir. O dedi ki, düşünce karanlığına ışık tutanlara demokrat, O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki alemin uykusu, cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki arifler hep arıdır, hem ayrıca O dedi ki kibrin aslı şeytan, tevazün asrı rahmandır. O dedi ki, en büyük keramet çalışmaktır. Ve o dedi ki, dili, dili, rengi ne olursa olsun iyidir. İyiler her an iyidir. Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak o güzellikleri nerede getirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer, Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Koca Nasrettin'in, Pir Sultan'ın, Ahir Evran'ın, Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır. Çünkü onların dünyasında düşmanlık yok, sevgi ve saygı var. Haksızlık yok, merhamet ve adalet var. Zulüm yok, sevgi ve saygı var. Ötekileştirme yok, yetmiş iki milleti bir görme var. Cehalet yok, ilimle gidilen yol erdem var. Karanlık yok, aydınlanma var. Çünkü eğer bir yeri karanlık görüyorsan Bil ki perde senin gözündedir diyen Hacı Bektaşi Veli var. Özetle bu kültürün özünde insan var. 7 yüz yıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'yi matematikte, Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu coğrafyada İbni Batuda’yı yetiştiren İslam dünyasında bugün her 4 kişiden biri okuma yazma biliyor. Bir zamanlar bilimin felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş olduğu koca bir coğrafyada bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor. Neden? Birleşmiş Milletler, Arap Kalkınma Teşkilatı raporuna göre sadece Arap dünyasında kadınların 13. yüzyılda okuma yazma bildiği gibi. Oysa Hacıbektaş Veli kadınların 13. yüzyılda kadınları okudunuz mu? Kadın erkek eşitliğini savunur ve döneminde Kadıncık Ana önderliğinde kurulan ki bu dünyada bilinen ilk kadın örgütlenmesidir. Anadolu bacıları teşkilatının kurulmasında büyük destek verir. İşte Hacı Bektaşi Veli ve diğer Anadolu Erenleri bu ilçeleri dillendirerek Anadolu ve Balkanlar'daki aydınlatmayı başlatmışlardır. Çünkü onlar ellerinde kılıç değil, aydınlanma meşalesi taşmışlardır. Yaşamları boyunca hakkı ve adaleti savunmuşlardır. O kadar ki toplum Hacı Bektaşi Veli'nin güvercin doluyla Anadolu'ya geldiğini kabullenir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi deyimiyle yetmiş iki milleti bir görmüştür. Sevgili dostlar, bu duygu ve düşüncelerle insanlığın en güzel temsilcilerinden Hacı Bektaşi Veli rahmetle anıyor, Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları bir bilgelik bahçesine dönüştüren, bizlere saklı yolları ve derin suları gösteren Bütün Erenlerimizin, delilerimizin, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, huzurlarınızda bir kez daha minnetle yad ediyorum.”