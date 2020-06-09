Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin tutuklanmasını yanlış buldu

CHP Lideri, iki HDP milletvekiline yapılanın haksızlık olduğunu ve tutuklanmalarının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır ertelenen grup toplantılarını yeniden başlattı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, milletvekillikleri düşürülen ve tutuklanan isimlerle ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koydu.

"İÇERİĞİNİ BİLMİYORUM AMA..."

Kemal Kılıçdaroğlu, "İki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama o iki HDP milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasaya aykırıdır." dedi.

CHP Lideri, Enis Berberoğlu ile ilgili şunları söyledi: "Enis Berberoğlu'nun durumu daha farklı. MİT TIR'ları devlet sırrı mıydı? Adana'da görevli olan hakim ve savcılar tutanakları tuttular. Şimdi onlar terör örgütü üyesi olmaktan içeride. Terör örgütünün bildiği, tutanak tuttuğu olay nasıl devlet sırrı olur? Kaldı ki Enis Bey ile ilgili böyle bir iddia var ama belge yok. Şimdi konuşuyorlar, Seçim Kanunu nasıl değiştiririz diye... Nasıl değiştirirseniz değiştirin siz gidicisiniz kardeşim."

Bilindiği üzere CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu MİT tırlarının görüntülerinin servis edilmesiyle ilgili, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile devleti tehdit etmesiyle, HDP İstanbul Milletvekili Musta Farisoğulları ise Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılmasıyla gündeme gelmiş ve haklarında fezleke hazırlanmıştı.