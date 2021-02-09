Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldiğinde yapacaklarını sıralayarak, "Hangi koşulda olursa olsun, bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündemin ana başlıklarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldikten sonra yapacakları ilk 7 icraatı açıkladı.

"YAPACAĞIMIZ İLK 7 İCRAAT"

"Dostlarımızla beraber Allah'ın izni ile iktidar olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Peki en kısa sürede ne yapacaksınız. 7 madde halinde onu da vatandaşlarımla onu da paylaşayım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu yapacakları icraatları;

Allah'ın izni ve milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda;

1- Katar ordusuna peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz. Vatanın bağrına saplanan hançeri çekeceğiz.

2- 15 Temmuz şehit ve gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içinde iade edeceğiz.

3- Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polis ve vatandaşlarımız için toplanan para hak sahiplerine verilecek.



4- Çiftçilerin bankalardan çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak. Tamamen sıfırlanacak.



5- Esnafın pandemi döneminde aldığı kredinin faizleri silinecek. Ana para da konuşularak taksite bağlanacak.



6- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisi kaldırılacak.



7- Hangi koşulda olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkılacak. Bugün vir vatan toprağı düşmana teslim edilmiş durumda. Süleyman Şah Türbesini o vatanda toprağına götürmek bayrağımızı orada dalgalandırmak bizim görevimiz olacak. " şeklinde sıraladı.

Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız ViDEO