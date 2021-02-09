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    Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız

    Kemal Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldiğinde yapacaklarını sıralayarak, "Hangi koşulda olursa olsun, bedeli ne olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkacağız." dedi.
    • AA
    • 09.02.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 15:41
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    Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

    Gündemin ana başlıklarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldikten sonra yapacakları ilk 7 icraatı açıkladı.

    "YAPACAĞIMIZ İLK 7 İCRAAT"

    "Dostlarımızla beraber Allah'ın izni ile iktidar olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Peki en kısa sürede ne yapacaksınız. 7 madde halinde onu da vatandaşlarımla onu da paylaşayım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu yapacakları icraatları;

    Allah'ın izni ve milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda;

    1- Katar ordusuna peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz. Vatanın bağrına saplanan hançeri çekeceğiz.

    2- 15 Temmuz şehit ve gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içinde iade edeceğiz.

    3- Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polis ve vatandaşlarımız için toplanan para hak sahiplerine verilecek.

    4- Çiftçilerin bankalardan çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak. Tamamen sıfırlanacak.

    5- Esnafın pandemi döneminde aldığı kredinin faizleri silinecek. Ana para da konuşularak taksite bağlanacak. 

    6- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisi kaldırılacak. 

    7- Hangi koşulda olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkılacak. Bugün vir vatan toprağı düşmana teslim edilmiş durumda. Süleyman Şah Türbesini o vatanda toprağına götürmek bayrağımızı orada dalgalandırmak bizim görevimiz olacak. "     şeklinde sıraladı.

    Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız ViDEO

    Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız #1

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