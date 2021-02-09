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- Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız
Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız
- AA
- 09.02.2021 - 15:01
- Güncelleme : 09.02.2021 - 15:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündemin ana başlıklarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, CHP iktidara geldikten sonra yapacakları ilk 7 icraatı açıkladı.
"YAPACAĞIMIZ İLK 7 İCRAAT"
"Dostlarımızla beraber Allah'ın izni ile iktidar olacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Peki en kısa sürede ne yapacaksınız. 7 madde halinde onu da vatandaşlarımla onu da paylaşayım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu yapacakları icraatları;
Allah'ın izni ve milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda;
1- Katar ordusuna peşkeş çekilen Tank Palet Fabrikası'nı hemen alıp orduya iade edeceğiz. Vatanın bağrına saplanan hançeri çekeceğiz.
2- 15 Temmuz şehit ve gazileri için vatandaştan toplanan paraların tamamını hak sahiplerine bir gün içinde iade edeceğiz.
3- Beşiktaş saldırısında hayatını kaybeden polis ve vatandaşlarımız için toplanan para hak sahiplerine verilecek.
4- Çiftçilerin bankalardan çektikleri kredilerin faizleri sıfırlanacak. Tamamen sıfırlanacak.
5- Esnafın pandemi döneminde aldığı kredinin faizleri silinecek. Ana para da konuşularak taksite bağlanacak.
6- Bir kararname ile esnafın stopaj vergisi kaldırılacak.
7- Hangi koşulda olursa olsun vatan topraklarına sahip çıkılacak. Bugün vir vatan toprağı düşmana teslim edilmiş durumda. Süleyman Şah Türbesini o vatanda toprağına götürmek bayrağımızı orada dalgalandırmak bizim görevimiz olacak. " şeklinde sıraladı.
Kılıçdaroğlu: İktidar olunca vatan topraklarına sahip çıkacağız ViDEO