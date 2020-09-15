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    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu ittifak sorusuna cevap verdi

    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu ittifak sorusuna cevap verdi

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Davutoğlu'na, bu görüşmenin ittifakın ilk adımı olup olmadığı soruldu. İki lider de ittifakın gündeme gelmediğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.09.2020 - 15:12
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi'nin Genel Merkezi'nde yapılan ikili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen siyasi liderler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Daha önce Gelecek Partisi ile ittifaka yeşil ışık yakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti, ittifak zemininin ilk adımı olarak görülüyordu.

    "İTTİFAKIN İLK ADIMI MI"

    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu, gazetecilerin "Bu görüşme olası bir ittifakın ilk adımı olabilir mi?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

    KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

    Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ziyaret hayırlı olsun ziyaretiydi. İttifak diye bir konu gündeme gelmedi." ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu ittifak sorusuna cevap verdi ViDEO

    DAVUTOĞLU: GÖRÜŞMELERİ NORMALLEŞTİRMEMİZ LAZIM

    Ahmet Davutoğlu, "İttifak kavramı Türkiye'nin gündemine yeni girdi. Her görüşmeyi ittifak ya da bir kategori çerçevesine oturtmadan önce bu görüşmeleri normalleştirmemiz lazım. Siyasi liderlerin görüşmeleri normal şeylerdir. İttifak hiç gündemimizde olmadı. Biz de CHP'ye iadei ziyarette bulunacağız." dedi.

    Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu ittifak sorusuna cevap verdi #1

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