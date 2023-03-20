Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP'li Mithat Sancar: Görüşmeyi kurullarımıza taşıyacağız... Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul eden Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Kandil ile yapacağı görüşmenin ardından seçimler konusundaki kararını kamuoyuna açıklayacak.

Heyecanla beklenen 2023 seçimlerine bir adım daha yaklaşıldı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Cumhur İttifakı her geçen gün genişlerken, muhalefet kesimi de PKK’nın siyasi ayağı HDP’den medet umdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin son düzlüğüne girilirken, HDP ile görüşme yapacağını açıkladı.

6'lı masanın bir diğer ayağı olan Meral Akşener, görüşmeye pek gönüllü olmasa da göz yumdu.

HDP'ye bakanlık konuları gündemdeyken sert bir çıkış yapan Meral Akşener, bu konunun söz konusu dahi olamayacağını vurgulamıştı.

HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti

18 Mart Cumartesi günü yapılması beklenen Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi bugün gerçekleştirildi.

Görüşme yaklaşık olarak 1 saat sürerken, taraflar basın açıklamasında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından HDP'nin eş genel başkanları konuştu.

Konuşmalardan görüşmenin olumlu bir sonuca bağlanacağı anlaşılırken, söz Mithat Sancar'a geldi.

Yapıcı bir görüşme olduğunu vurgulayan Sancar, konuşulanları kurullara taşıyarak karara bağlayacaklarını açıkladı.

Sancar, şöyle devam etti;

Ziyareti değerli buluyoruz. Pek çok konu ele alındı. Türkiye çok boyutlu bir kriz dönemi yaşıyor. Deprem, büyük bir acı ile içinde bulunduğumuz yıkımın tablosunu bir kez daha çıplak şekilde gözler önüne serdi. Yeni bir döneme girmemize vesile olan deprem, keşke bu kadar acı ile birlikte gündeme gelmeseydi. Bu acıları yok sayarak siyaseti yürütmek mümkün değil.

"Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik"

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Partimiz, Türkiye'nin yıkımdan ağır zarar gören toplumsal kesimlerini ve yapılarını onarma konusunda acil programa ihtiyaç olduğu inancındayız. Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıca...

"Görüşmenin içeriğini kurullarımıza taşıyacağız"