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- Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp CHP grup toplantısına davet ettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 23:00
CHP yarın yapılacak olan grup toplantısına hazırlanıyor.
Sürpriz bir ismin de toplantıya katılması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na davet
Habertürk'te konuşan Yazar Şükrü Küçükşahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak CHP grup toplantısına katılması için davet ettiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti - Video
İmamoğlu'nun adaylığı konusu
Gelen bu kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yapacağı konuşmayla İmamoğlu’nu adaylık konusunda adım atamaz bir duruma sokmayı planladığı söyleniyor.