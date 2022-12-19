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    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp CHP grup toplantısına davet ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 23:00
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    CHP yarın yapılacak olan grup toplantısına hazırlanıyor.

    Sürpriz bir ismin de toplantıya katılması bekleniyor.

    Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na davet

    Habertürk'te konuşan Yazar Şükrü Küçükşahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak CHP grup toplantısına katılması için davet ettiğini söyledi.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP grup toplantısına davet etti - Video

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu nu CHP grup toplantısına davet etti #1

    İmamoğlu'nun adaylığı konusu

    Gelen bu kulis bilgisine göre Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısında yapacağı konuşmayla İmamoğlu’nu adaylık konusunda adım atamaz bir duruma sokmayı planladığı söyleniyor.

    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu nu CHP grup toplantısına davet etti #2


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