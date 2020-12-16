Euro
9.5381
0.05%
Dolar
7.8228
-0.17%
Altın
467.02
-0.06%
Borsa
1.392
-0.21%
Bitcoin
159.873
5.17%
EXEN Coin
11.17
3.81%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'le görüştü

    Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'le görüştü

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede büyükelçinin Kılıçdaroğlu karşısında bacak bacak üstüne atması dikkat çekti.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.12.2020 - 18:54
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 19:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, McGuinness'i parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

    İRLANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Gerçekleştirilen görüşmede İrlanda Ankara Büyükelçisi McGuinnes'in, Kılıçdaroğlu karşısında rahat tavırlar sergileyerek bacak bacak üstüne atması dikkatlerden kaçmadı.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

    Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti VİDEO

    Kılıçdaroğlu, İrlanda nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness le görüştü #1

    Kılıçdaroğlu, İrlanda nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness le görüştü #2

    Kılıçdaroğlu, İrlanda nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness le görüştü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir