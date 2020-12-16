Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'le görüştü

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede büyükelçinin Kılıçdaroğlu karşısında bacak bacak üstüne atması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, McGuinness'i parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştü.

İRLANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekleştirilen görüşmede İrlanda Ankara Büyükelçisi McGuinnes'in, Kılıçdaroğlu karşısında rahat tavırlar sergileyerek bacak bacak üstüne atması dikkatlerden kaçmadı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti VİDEO