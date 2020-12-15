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    Kılıçdaroğlu: Kira işini 3 aydır söylüyorum

    Kılıçdaroğlu: Kira işini 3 aydır söylüyorum

    Muhtarlarla görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlık kanununu çıkaracaklarını söylerken esnafa yapılacak kira yardımının da kendisi tarafından aylardır dile getirildiğini ifade etti.
    • AA
    • 15.12.2020 - 19:27
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 19:35
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve bazı konfederasyon üyeleri ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

    "KİRA İŞİNİ 3 AYDIR SÖYLÜYORUM"

    Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlatan ve Muhtarlık kanunu çıkaracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, esnafa yapılan kira yardımını da kendisinin söylediğini ifade etti.

    Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık Kanunu'nu inşallah çıkaracağız. Emekliye iki maaşı nasıl çıkardıysam, taşeron işçiye kadroyu nasıl çıkardıysam şimdi kirayı diyorlar, kira işini 3 aydır söylüyorum. Sizin Muhtarlık Kanunu'nu da söz veriyorum mutlaka çıkartacağız." dedi.

    Kılıçdaroğlu: Kira işini 3 aydır söylüyorum VİDEO

    Kılıçdaroğlu: Kira işini 3 aydır söylüyorum #1

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