Kılıçdaroğlu konuşurken Meral Akşener'in yüzü düştü Seçimlerin ikinci tura kaldığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşattığı hayal kırıklığı Meral Akşener'in yüzüne yansıdı.

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14 Mayıs seçimleri sonuçlandı.

Resmi olmayan rakamlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 5 puan fark attı.

İlk turda seçimi kazanacağını düşünen Millet İttifakı liderleri, gelen sonuçlarının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Meral Akşener umudunu kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçimleri kazanacağını söylese de kendi ortaklarının bile bu söyleme inanmadığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olmadığını düşündüğü için masadan kalkan ve büyük tepki alan Meral Akşener'in sonuçlardan sonra takındığı tavır ve yüz ifadesi dikkat çekti.