Kılıçdaroğlu, kürsüde konuşurken ağladı

Hak-hukuk-adalet sloganları karşısında duygulanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gözyaşlarını tutamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü yıl dönümünde partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu, kürsüye çağrılırken yapılan konuşma ve CHP'li milletvekillerinin ayakta alkışlaması duygu dolu anlara sahne oldu.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

“Hak-hukuk-adalet” sloganları ile kürsüye gelen CHP'li Kılıçdaroğlu, gözyaşlarını tutamadı.

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"83 MİLYONUN TALEBİ İÇİN YÜRÜDÜK"

Kılıçdaroğlu, "Ne için yürüdük. Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım diye yürüdük. Bu cennet gibi vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın, 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

CHP Lideri'nin konuşurken sesinin titrediği de gözlerden kaçmadı.