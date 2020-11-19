Kılıçdaroğlu: Mafya babasına sahip çıkılıyorsa, burada bir demokrasi sorunu vardır

Kılıçdaroğlu: Mafya babasına sahip çıkılıyorsa, burada bir demokrasi sorunu vardır

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya sahip çıkmasını eleştirerek, "Meşru bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması üzücü" dedi.

Türkiye'de gündemin en önemli maddelerinden biri, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubu.

Kılıçdaroğlu ve Çakıcı'nın peş peşe açıklamalarının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, savcılığın gerekli soruşturmayı başlattığı yönünde bilgi edindiğini açıkladı.

Çakıcı'nın mektubunun ardından CHP ile MHP arasında başlayan tartışma da devam ediyor.

"MAFYA BABASINA SAHİP ÇIKILIYORSA..."

Kemal Kılıçdaroğlu, örgüt liderliğinden hüküm giyip tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın kendisine yönelik tehdit mektubuna bir kez daha tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Çakıcı için "Dava arkadaşımdır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de eleştiriler yöneltti.

Kılıçdaroğlu, ''Gidip de bir mafya babasına sahip çıkılıyorsa, burada bir demokrasi sorunu vardır'' dedi.

"SEVAL TÜRKEŞ BENİ ARADI"

"Meşru bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması üzücü" diyen Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in kendisini arayarak üzüntülerini ilettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bu konuda beni duygulandıran telefon sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da rahatsızlık yarattığını söyledi. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARABÜK ZİYARETİ

Karabük'ün Saffranbolu ilçesine hakim bir tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terası'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden kent tarihi ve çalışmalar hakkında bilgi edindi.

SAFRAN ÇAYI İÇTİ

Kendisine ikram edilen safran çayından içen Kılıçdaroğlu, daha sonra Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasına geldi.

SAFRAN TOPLADI

Tarlada safran hasadı yapan Kılıçdaroğlu, burada da safran ve safran çayı hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Partili ve çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.