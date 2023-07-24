Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile toplanıyor: Parti içi tartışmalar ele alınacak Son dönemlerde kriz üstüne kriz yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu olayının patlak vermesi sonrasında belediye başkanları ile görüştü. Kılıçdaroğlu bu kez de milletvekilleri ile bir araya gelerek parti içi tartışmaları konuşacak.

ensonhaber.com 2023 seçimlerini kaybeden CHP'de hareketli günler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısı ifşalanırken, partide adeta iç savaş çıktı. Olayın ardından belediye başkanları ile bir görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir toplantı daha düzenliyor. Milletvekilleri ile toplantı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları sonrasında milletvekilleriyle bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri ile yarın yemekte buluşacağı aktarılırken, toplantının CHP Genel Merkezi’nde olmayacağı belirtildi. Cumhuriyet’in aktardığı bilgiye göre, toplantının yeri ve saati netleştirilmedi. Parti içi tartışmalar ele alınacak Bir diğer yandan toplantıda yeni dönem vekillerin anışmasının ve siyasi değerlendirilmelerin yapılması bekleniyor. Masada, 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirilmesi, parti içi tartışmaların da konuşulacağı biliniyor.