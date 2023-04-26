Kılıçdaroğlu mitinginde İyi Partili'li vekil adayının ilginç anları! Bariyere çıktı... Miting alanında yerini şaşıran İyi Parti milletvekili adayı Mustafa Enis Arabacı, bariyerlerin üzerine çıkarak kaldırıma atladı.

İHA

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek.

Miting sırasında ilginç bir olay yaşandı...

Yerini şaşırdı

Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İyi Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

Protokol girişini kullanmayan İyi Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı’nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Bariyerin üzerine çıkıp kaldırıma atladı

Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı’ya danışmanları yardım etti.